قياس يعلن ترتيب المدارس بناءً على أداء اختبارَي القدرات والتحصيل

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم، عن ترتيب المدارس الثانوية بالمملكة، وذلك بناءً على نتائج الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي خلال ثلاث السنوات الماضية.

وأوضح مدير إدارة العلاقات والإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي لمركز “قياس” إبراهيم الرشيد أن ترتيب مدارس المرحلة الثانوية للبنين والبنات في جميع مدن ومحافظات المملكة اعتمد على أداء الطلاب والطالبات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي، وذلك وفق متوسط الأداء خلال آخر ثلاث سنوات 1436هـ – 1437هـ – 1438هـ، من أجل ضمان استقرار الترتيب وعدم تأثره بالعوامل غير الطبيعية.

وأشار إلى أن المركز يهدف من إعلان هذا الترتيب إلى شحذ همم المدارس إلى التنافس في تأهيل طلابها ورفع مستواهم العلمي والمعرفي في مجال التعليم عمومًا وفي مجال الأبعاد التي تركز عليها اختبارات المركز خصوصًا؛ ليحظى طلابها بفرص أكبر في النجاح والتميز في التعليم الجامعي.

ويمكن التعرف على ترتيب المدارس بالدخول على موقع قياس الإلكتروني (هنا) .

يذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال المختلفة، ويجيب عن الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال للمتقدمين على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline.







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