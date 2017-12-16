كريستيانو رونالدو يحقق إنجازًا ذهبيًّا بعد فوز الريال بمونديال الأندية

المواطن - محمد سمعة

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، فريقه للفوز ببطولة كأس العالم للأندية على حساب نادي جريميو البرازيلي.

وكان كريستيانو رونالدو سجل هدف فوز ريال مدريد على فريق جريميو في الشوط الثاني بطريقة أكثر من رائعة.

وحقق كريستيانو رونالو إنجازًا فريدًا من نوعه بعد أن سجل سابع أهدافه في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية.

ونجح كريستيانو رونالدو في الفوز ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه، حيث سبق له الفوز باللقب لمرة واحدة مع مانشستر يونايتد ومرتين مع نادي ريال مدريد قبل مباراة اليوم.

ويذكر أن كريستيانو رونالدو تُوج بجائزة الفيفا كأفضل لاعب في العالم، بجانب فوزه بجائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية للمرة الخامسة في مسيرته.

تمكّن كريستيانو رونالدو من تسجيل هدفين في بطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2017.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في عام 2009 قادمًا من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكان كريستيانو رونالدو تمكن من تحقيق خمسة ألقاب مع الريال في عام 2017 بعد الفوز بمونديال الأندية.







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