كسر جمجمتها أثناء الصلاة لأنها رفضت ممارسة الفاحشة معه!!

المواطن ـ رقية الأحمد

أعلنت النيابة العامة في دبي، أنَّ شابًّا آسيويًّا في الثلاثينات من عمره، اعتدى على ربة بيت من موطنه، أثناء أدائها فريضة الصلاة في المسجد، بعدما رفضت في مكالمة هاتفية الخروج وممارسة الرذيلة معه.

القضية، التي وقعت في آذار/ مارس الماضي، بدأت بعدما تلقّت المجني عليها، البالغة من العمر 24 عامًا، قبل الاعتداء عليها بيومين، اتصالًا هاتفيًّا من شخص غريب، وهو المتهم (صاحب عمل)، يعرض عليها العمل، ولما سألته عن مصدر حصوله على رقم هاتفها، أبلغها بأنه حصل عليه من عامل في كافتيريا أخبره بأنها تبحث عن عمل، ثم أبلغته أنها لا تستطيع العمل خارج المنزل سوى ساعتين فقط، وأنهت الاتصال وراحت في حال سبيلها.

وكشف التحقيق، أنَّ المتهم الذي يسكن في مكان قريب من سكن المجني عليها، أعاد الاتصال بها مرة ثانية، بعد نحو يومين على مرور الاتصال الأول، طالبًا منها الخروج، والمبيت معه في إحدى الفلل، فنهرته، ووبخته، على طلبه الذي استنكرته ورفضته بالمطلق، وأنهت الاتصال، لتتفاجأ بحضور المتهم إلى المسجد، والاعتداء عليها بالضرب، أثناء أداء فريضة صلاة العصر، موقعًا بها إصابات في أنحاء متفرقة من جسمها، وكسر في جمجمتها.







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