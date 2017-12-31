كشف حساب دوري الأولى.. ثلثي الفرق تخسر نصف نقاطها

المواطن - الرياض

اختتمت منافسات الدور الأول من دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى في موسمه الحالي، والذي يشهد تنافسًا كبيرًا ونتائج متقلبة تجعل من إصدار توقع بنتائج المباريات أو الفرق الأقرب للصعود أو الهبوط أمرًا صعبًا.

وساهم تعثر جميع الفرق نتائجيًّا وتفريطها بالنقاط في خسارة أكثر من ثلثي فرق الدوري أكثر من 50‎%‎ من مجموع النقاط المتاحة لها بالدور الأول والبالغة 45 نقطة من أصل 15 مباراة، وحدها أندية الوحدة والحزم والطائي خسرت أقل من 50‎%‎ من النقاط المتاحة لها خلال الدور الأول.

وساهم التفريط النقطي الكبير في عدم انفراد أحد الفرق بالصدارة حتى الآن بفارق مريح عن منافسيه، وأحدث تقاربًا نقطيًّا كبيرًا، حيث لا يفصل بين متصدر ووسط الترتيب سوى 11 نقطة، ووسط ومتذيل الترتيب سوى 6 نقاط، وهو ما ينبئ بندية كبيرة وإثارة متوقعة خلال مباريات الدور الثاني.

وجاء ترتيب الأندية من خلال أكثرها تفريطًا بالنقاط بحسب النسبة المئوية كالتالي:

1/ ضمك خسر 31 نقطة من أصل 45

بمعدل 69‎%‎

2/ النجوم وجدة والوطني خسروا 30 نقطة من أصل

45 بمعدل 67‎%‎

3/ المجزل خسر 29 نقطة من أصل 45

بمعدل 64‎%‎

4/ الخليج خسر 27 نقطة من أصل 45

بمعدل 60‎%‎

5/ الكوكب ونجران خسرا 26 نقطة من أصل 45

بمعدل 58‎%‎

6/ النهضة خسرت 25 نقطة من أصل 45

بمعدل 56‎%‎

7/ الشعلة وهجر خسرا 24 نقطة من أصل 45

بمعدل 53‎%

8/ العروبة والقيصومة خسرا 23 نقطة من أصل 45

بمعدل 51‎%‎

9/ الطائي خسر 20 نقطة من أصل 45

بمعدل 44‎%‎

10/ الحزم خسر 18 نقطة من أصل 45

بمعدل 40‎%‎

11/ الوحدة خسر 14 نقطة من أصل 45

بمعدل 31‎%‎







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