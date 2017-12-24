كلية علوم الحاسب بجامعة الإمام تبدأ في استقبال طلبات الإلتحاق بدبلوم البرمجة التطبيقية

المواطن ـ الرياض

أعلنت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن استقبال الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق دبلوم علوم الحاسب الآلي التطبيقي(برمجة تطبيقية) وذلك من خلال الموقع الإلكتروني هنا



وأوضح عميد الكلية الدكتور وليد بن أحمد الروضان أن دبلوم البرمجة التطبيقية مصنف من قبل وزارة الخدمة المدنية ويهدف هذا الدبلوم لتزويد الطلاب والطالبات بالمهارات الأساسية اللازمة التي يحتاجها سوق العمل في مجال البرمجة وقواعد البيانات وشبكات الحاسب.

وأوضح الروضان أن الكلية تقدم هذا الدبلوم استشعاراً منها بأهمية تقديم البرامج التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 حيث إن أحد أهداف رؤية 2030: “تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية”.

وبيّن عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات أنه روعي أن تكون فترات الدراسة في الدبلوم مناسبة للجميع، من خلال تخصيص فترتين: صباحية ومسائية، على أن يختار الطالب أو الطالبة الفترة التي تناسبه.

من جانبه اوضح الدكتور محمد بن نداء العنزي المدير التنفيذي لبرنامج الدبلوم أن هذا الدبلوم يركز على إستخدام احدث لغات البرمجة والتعريف بأساليب البرمجة الحديثه في تصميم وبناء البرمجيات. كما يركز الدبلوم على التعريف بقواعد البيانات وطرق تحليلها وتصميمها وفق احدث المنهجيات. وكذلك التعريف بأنواع شبكات الحاسب وطريقة ادارتها وكيفية تصميمها.

وأضاف العنزي أنه يشترط الحصول على شهاده الثانوية العامة كحد ادنى للالتحاق بالدبلوم، وأن مدة الدبلوم سنة دراسية كاملة بواقع ٣٤ ساعة معتمدة. وقد روعي عند تصميم خطة الدبلوم أن تجمع المقررات بين المفاهيم النظرية والعملية ليصبح الخريج مؤهلاً وجاهزاً للعمل في الوظائف ذات العلاقة بمجالات الحاسب الآلي المختلفة، ويمكن لخريجي الدبلوم العمل في القطاع العام أوالقطاع الخاص في وظائف متخصصة في البرمجة أو الدعم الفني مثل:مساعد مبرمج او مساعد مطور تطبيقات أومسؤول دعم فني أو مسجل معلومات أو مساعد مدرب وغيرها من الوظائف ذات العلاقه بالحاسب الآلي.

رابط التسجيل إلكترونيا من الموقع :







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :