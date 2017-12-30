كوثر الأربش لـ عُبَّاد إيران العرب: الشعب يدق آخر مسمار في نعش الخمينية

الموطن - سعد البحيري

أكدت الكاتبة عضو مجلس الشورى كوثر الأربش أن اشتعال المظاهرات الغاضبة في المدن الإيرانية وعلى رأسها مشهد وقم يدق آخر مسمار في نعش الخمينية.

وقالت الأربش في سلسلة تغريدات متتالية عبر موقع تويتر: قلنا للعرب المخدوعين، إن هالة الثورة انطفأت في إيران.. اليوم من قلب قم، الشعب الإيراني يدق آخر مسمار في نعش الخمينية”.

وأضافت: إيران تبعث بخرابها لنا، للخليج، سوريا، لبنان، اليمن.. ثم يخرج من أحشائها خرابها .. هذه سُنة الحياة.

واستطردت بالقول: السؤال الذي يجب طرحه الآن: هل سيُصدِّق عُبَّاد إيران من العرب أن كل ما قلناه عن حكم الملالي وفساده لم يكن زيفًا وتلفيقًا؟؟.

وأردفت الأربش: الشعب يستجدي والمرشد يحكم كالآلهة : حقوقنا تحت عباءة الملالي .. جعلوا من الإسلام سلماً فذلوا الشعب هكذا اختصر الشعب الحكاية.

وكانت المظاهرات الإيرانية تواصلت في العديد من المدن الإيرانية اليوم لليوم الثالث على التوالي ورفع المتظاهرون شعارات : الموت للديكتاتور .. الموت لروحاني .. لا للغلاء .. إيران بدون الشاه لا تساوى شيئاً، وغيرها من الشعارات المطالبة بالتحرر.

وطالب المتظاهرون نظام الملالي بالخروج من سوريا ولبنان والاهتمام بالشأن الداخلي.

ويصادف اليوم ذكرى الثورة الخضراء التي اشتعلت في إيران عام 2009 والتي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية.







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