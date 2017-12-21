كوريا الشمالية تتوعد أميركا بسبب خطة الخنق

المواطن - متابعة

في تطور جديد للأزمة بين أميركا وكوريا الشمالية، توعدت بيونغ يانغ، أمس الأربعاء، واشنطن.

ورفضت كوريا الشمالية المزاعم الأميركية بخصوص تطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية يمكن أن يتم إرسالها بواسطة الصواريخ، وقالت: إن هذا الادعاء جزء من خطة واشنطن لخنق النظام، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن نظيرتها الشمالية.

وذكرت إستراتيجية الأمن الوطني الأولي، التي وضعتها إدارة ترامب الاثنين، أن كوريا الشمالية تسعى إلى امتلاك أسلحة كيماوية وبيولوجية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن معهد الشمال للدراسات الأميركية التابع لوزارة الخارجية في بيونغ يانغ قوله: “إن كوريا الديمقراطية (الشمالية)، باعتبارها دولة طرفًا في اتفاقية الأسلحة البيولوجية، تحافظ على موقفها الثابت لمعارضة تطوير وتصنيع وتخزين وحيازة أسلحة بيولوجية”.

وأكد المعهد أن الادعاء “الذي لا أساس له” من جانب خبراء ووسائط الإعلام الأميركية ليس سوى تحرك البلاد لعزل بيونغ يانغ وتبرير العقوبات والضغط على النظام.







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