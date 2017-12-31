كيف أصبح ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الـ16؟

المواطن - محمد سمعة

حافظ نادي الهلال على صدراته لجدول ترتيب الدوي السعودي للمحترفين في كرة القدم وذلك بعد نهاية الجولة الـ16 من عمر المسابقة .

وكانت المفاجأة الأكبر تمثلت في فوز نادي النصر الكبير على النادي الأهلي بثلاثية مقابل هدف يوم الجمعة الماضي ، بجانب فوز الهلال الكبير على أحد برباعية مقابل هدف .

وتعادل الاتحاد مع الفيصلي بثلاثية لكل فريق ، بينما فاز الشباب على نادي الباطن بهدف دون رد ، كما تعادل الرائد مع الفتح بهدفين لكل فريق ، كما فاز التعاون على الفيحاء برباعية دون رد .

ولم تُقم مباراة القادسية والاتفاق لتأجيلها إلى موعد 21 فبراير من عام 2018 .

ونشر الحساب الرسمي لدوري المحترفين على تويتر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الحالي حيث يتواجد الهلال في الصدارة برصيد 33 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني ، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 27 نقطة .

وسبق للنادي الأهلي أن تصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه على الاتفاق والفتح ، بجانب خسارة الهلال وقتها من نادي الفيحاء .







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