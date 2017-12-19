كيف تعتمد الحكومة على القطاع الخاص وهو يعتمد عليها؟ وزير المالية يجيب بالفيديو

المواطن -الرياض

أكد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان أن القطاع كان ولا يزال شريكًا مميزًا في التنمية على مدى سنوات.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة العربية: أعتقد أن القطاع الخاص يرى أن الحكومة تعتبره أكثر من شريك مميز في هذه المرحلة لما له من دور في عملية التنمية من خلال المشاركة في نمو التوظيف المستقبلي للمواطنين والمواطنات.

وأوضح أن الحكومة سوف تمكن القطاع الخاص من الاضطلاع بهذا الدور بشكل جيد.

كيف تعتمد الحكومة #السعودية على القطاع الخاص وكيف يعتمد هو عليها؟ وزير المالية محمد الجدعان يجيب… #ميزانية_السعودية_2018 pic.twitter.com/N5cXxA0sj8 — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) December 19, 2017







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