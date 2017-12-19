كيف تعتمد الحكومة على القطاع الخاص وهو يعتمد عليها؟ وزير المالية يجيب بالفيديو

كيف تعتمد الحكومة على القطاع الخاص وهو يعتمد عليها؟ وزير المالية يجيب بالفيديو

2017/12/19
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

أكد وزير المالية الدكتور محمد الجدعان أن القطاع كان ولا يزال شريكًا مميزًا في التنمية على مدى سنوات.

وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية مع قناة العربية: أعتقد أن القطاع الخاص يرى أن الحكومة تعتبره أكثر من شريك مميز في هذه المرحلة لما له من دور في عملية التنمية من خلال المشاركة في نمو التوظيف المستقبلي للمواطنين والمواطنات.

وأوضح أن الحكومة سوف تمكن القطاع الخاص من الاضطلاع بهذا الدور بشكل جيد.


‎تعليق واحد

  1. غير معروف

    مده الاقامه انتهت اثناء الاجازه ولم يتم تجديدها من الشركه هل يحق لي العوده للمملكه على كفيل اخر

    ‎رد

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