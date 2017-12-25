كيف تفاعلت الأندية وتركي آل الشيخ مع مبادرة ادعم ناديك؟

المواطن – مروة نبيل

تفاعلت أندية دوري المحترفين السعودي مع مبادرة ادعم ناديك، التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، أمس الأحد، من أجل دعم الأندية وتشجيع الجماهير على الوقوف خلف أنديتها.

وحرص تركي آل الشيخ، على تحفيز جماهير الأندية السعودية بطريقته الخاصة، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، حيث كتب: “505050 وادعم ناديك.. ونشوف الأكثر جماهيرية وزخم”.

وقامت معظم أندية دوري المحترفين السعودي، وفي مقدمتها، الهلال، الشباب، النصر، الفيحاء، الفيصلي، الاتفاق، الرائد، بنشر صور عبر حساباتهم الرسمية على “تويتر”، من أجل حث الجماهير على دعم ناديها المفضل.







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