كيف كان 2017 عامًا أسود على تنظيم الحمدين والملالي

المواطن - الرياض

ليلة رأس السنة من الليالي التي تحظى باهتمام كبير خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتسابق المغردون في مشاركة ذكرياتهم ومشاعرهم نحو عام مضى وأمنياتهم لعام قادم.

على موقع تويتر أطلق مغردون وسمًا بعنوان ” كيف كان 2017″ عبروا فيه عن ذكرياتهم مع العام المنصرم وتطلعاتهم للعام الجديد.

وتباينت تجارب المغردين مع عام 2017 ما بين السياسي والاقتصادي والرياضي والعام والخاص.

وأشار المغردون إلى أن عام 2017 كان هو الأسوأ بالنسبة لتنظيم الحمدين في قطر حيث نجحت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في تعرية قطر أمام العالم وكشف حجم التمويل الذي يحصل عليه الإرهابيون من الدوحة.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي ومنعت الطائرات القطرية أو المملوكة لقطر من التحليق في أجوائها أو الهبوط على مطاراتها.

وأغلقت السعودية الحدود البرية مع قطر فيما تلقت الدوحة عدة صفعات تمثلت في الكشف عن قضايا فساد شابت ملف تنظيم كأس العالم في قطر 2022 وحقوق البث الفضائي للمباريات.

كما أشار مغردون إلى أن 2017 أبى أن ينقضي دون أن تشتعل المظاهرات في إيران التي دأبت على قمع الحريات والزج بمن يخالف رأي نظام الملالي في غياهب السجون.

وأسهب العديد من المغردين في تعداد المناسبات السعيدة والحزينة التي شهدها عام 2017 والتي تباينت ما بين النجاح والحصول على وظيفة أو فقدان شخص عزيز.

وبث المغردون رسائل تفاؤل بالعام الجديد في ليلة رأس السنة داعين إلى نسيان ما كان في العام المنصرم .







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