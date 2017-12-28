كيف نجح ميسي في الانتقام من الريال ورونالدو ؟

المواطن - محمد سمعة

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني فريقه لتحقيق انتصار كبير على حساب الغريم ريال مدريد بثلاثية مدوية يوم السبت الماضي في كلاسيكو الأرض .

وكانت المباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق الريال في إطار لقاءات الجولة ال17 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .

ونجح ميسي في الانتقام من ريال مدريد وكريستيانو رونالدو عن طريق صناعته للهدف الثالث والذي أحرزه اللاعب أليكس فيدال ، بجانب تمكن النجم الأرجنتيني من تسجيل الهدف الثاني للبارسا من ركلة جزاء .

وكان ريال مدريد استفز نادي برشلونة وليو ميسي بعد فوز النادي الملكي بلقب السوبر الإسباني في بداية الموسم الحالي على حساب النادي الكتالوني .

كما أكد رونالدو أن الريال سيحصد كل البطولات وسيتمكن من الانتصار على برشلونة خلال لقائي الكلاسيكو في الدوري الإسباني .

تسببت كلمات رونالدو وريال مدريد في صنع حالة من الغضب الشديد لدى ميسي والذي أصر رفقة زملائه في البارسا على ضرورة الفوز على ريال مدريد في أرضه وتجنب خسارة ثالث كلاسيكو على التوالي .

وتمكن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة من الفوز وإلحاق هزيمة كبيرة بنادي ريال مدريد لتُرفع حالة الطوارئ داخل النادي الملكي بعد خسارة الكلاسيكو .







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