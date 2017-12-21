لجنة التعديات في أملج تستعيد 10 آلاف متر من الأراضي

المواطن - واس

استعادت لجنة التعديات المركزية بمحافظة أملج اليوم، أراضي معتدى عليها شمال مخطط البقمي بلغت مساحتها الإجمالية 10 آلاف متر مربع، أقيمت بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكية الموقع.

وأوضحت اللجنة أن أعمال الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة، شملت عقومًا ترابية وأسلاكًا شائكة، وفقًا للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأكدت اللجنة عدم تهاونها في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن أي إحداث على الأراضي العامة.







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