لطيفة الدليهان.. حقوق المعلمين كلمة السر وراء جائزة الإعلام الجديد

المواطن - الرياض

لطيفة الدليهان.. اسم يعرفه الكثير من المعلمين والمعلمات؛ فهي التي فتحت حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمساعدتهم في تحقيق رسالتهم التربوية ونشر حقوقهم، لتُتوج جهودها اليوم الخميس بفوزها بجائزة الإعلام الجديد.

وتهدف لطيفة الدليهان إلى القيام بدورها الثقيفي التوعوي لنشر حقوق المعلم والمعلمة وواجباتهما ومساعدتهما على تحقيق رسالتهما التربوية دون عقبات، فعلى حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، تجد إجابات لكل ما يخص المعلمين تقريبًا؛ حيث ترد ببساطة ووضوح واحترام انعكس في محبة المعلمين لها ليتم اختيارها للفوز بالجائزة.

وعقب فوزها كتبت لطيفة الدليهان: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، شكرًا لكم بحجم السماء، شكرًا لكل مَن دعم وشجع كل مبادرة وعمل إيجابي يخدم الوطن والمواطن، شكرًا معالي وزير الإعلام”.

وقبل قليل كرَّم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عوّاد بن صالح العواد مجموعة من نجومِ مواقعِ التواصلِ الاجتماعي ضمن مبادرة مركز الإعلامِ الجديد بإشراف هيئة الإعلامِ المرئي والمسموع.

وذكر الوزير العواد أن الهدف من هذه الجائزة هو تشجيع صُنَّاعِ المحتوى والمؤثرين في الفضاء الإعلامي، واستثمار قدراتِهم في تعزيزِ قوةِ المجتمع والاستفادة من هذه الوسائل الإعلامية في إنتاج محتوى عالي الجودة يُسهم في توسيعِ المعارف، ودعم السلوكياتِ الإيجابية، وتنميةِ المهاراتِ والقُدراتِ الإبداعية لدى الشباب، ومكافحة الأفكار المتطرفة والعدوانية، وإشاعة المحبة والسلام والتآلف بين الناس.

وأوضح الوزير أن الجائزة اعتمدت على ضوابط ومعاييرَ مستخدمة في الجوائز المماثلة والتي تبدأ بترشيح الجمهور؛ حيث تم ترشيح ٣٠٠ مرشح، وبعد ذلك هناك لجنة تحكيم متخصصة برئاسة عبدالله المغلوث درست الأعمال المقدمة وفق معايير محددة، وقامت بفرزها بموضوعية وحياد وخرجت بالنتيجة النهائية.







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