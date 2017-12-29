للمرة الثانية.. سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي

المواطن - متابعة

للمرة الثانية، يواجه المطرب المغربي، سعد لمجرد، دعوى قضائية جديدة في فرنسا؛ حيث رفعت الشركة التي كانت على وشك تنظيم حفل للمجرد قبل اعتقاله بباريس، في أكتوبر 2016، دعوى قضائية على الفنان المغربي بسبب الخسارة الفادحة التي تكبَّدتها جراء إلغاء حفله الغنائي في الأيام الأخيرة.

وقضت محكمة فرنسية، في أكتوبر الماضي، بمصادرة أموال الشركة التي تتكفل بحقوق سعد لمجرد لصالح شركة “كايرو باي نايت”، التي قدّرت مصاريفها بحوالي 83556 يورو، لبرمجتها حفل سعد لمجرد.

وتم إلغاء حفل لمجرد في قصر المؤتمر بسبب اعتقاله في إثر اتهامه بالاغتصاب والتعنيف في فندق وسط العاصمة باريس.

وأصدرت محكمة باريس أمرًا قضائيًّا ثانيًا، في نوفمبر الماضي، يتيح للشركة ذاتها أن تحصل على مبلغ 280 ألف يورو من لمجرد.

وقالت إلهام بوزيد، وهي مديرة في “كايرو باي نايت”، إنها لم تتوصل بأي رد من مقربي الفنان المغربي، موضحةً أنهم يرفضون دفع هذه المستحقات، وأنهم لا يريدون التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذه الأزمة.

ولفتت بوزيد إلى أن لمجرد حصل على نصف الأجر المتفق عليه في العقد، والمقدر ما بين 52 و60 ألف يورو، على أن يتسلّم النصف المتبقي بعد نهاية الحفل.

وواجَه سعد لمجرد قضية اغتصاب؛ حيث قضى بسببها عدة أشهر في السجن، قبل أن يُجرى إطلاق سراحه بشكلٍ مشروطٍ.







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