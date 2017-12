لليوم الرابع على التوالي .. تواصل المظاهرات لإسقاط نظام الملالي.. وأميركا تدعم المحتجين

المواطن - متابعة

لليوم الرابع على التوالي تشهد شوارع المدن الإيرانية مظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط النظام وإعدام الرئيس، وهاجم المحتجون بعض المباني الحكومية في العاصمة طهران.

وأمام تصاعد حدة المظاهرات واتساع رقعتها في عدد من المدن، هدد الحرس الثوري الإيراني المحتجين المناهضين للحكومة بالرد بقبضة من حديد، وكانت حصيلة التهديد الأولية مقتل متظاهرين اثنين.

Make sure to subscribe to IranWire newsletter for the latest reports on the protests and other news from inside Iran by Iranian journalists: https://t.co/nDPWyeIXEC pic.twitter.com/ximlcJR0jv — IranWire (@IranWireEnglish) December 31, 2017

وتعالت هتافات المحتجين التي هاجمت مرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي وقام المتظاهرون بتمزيق صوره في الشوارع.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت يوم الخميس 28 ديسمبر 2017 في شمال غربي البلاد في مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران من حيث عدد السكان.

وخرج الشعب للتعبير عن الغضب إزاء ارتفاع الأسعار، وعن غضبهم من الرئيس حسن روحاني، وأُلقي القبض على 52 شخصًا لترديد “شعارات شديدة اللهجة”.

Sister of an Iran-Iraq martyrs tells the leader that she’s been living in poverty: “We’re not American or Israeli. We’ve given our lives for this country. But look at us now.” pic.twitter.com/9HKYyGNwT6 — IranWire (@IranWireEnglish) December 31, 2017

الولايات المتحدة تدعم المحتجين

وقد أدانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال عدد من المتظاهرين الإيرانيين بسبب ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة.

وفي بيان، دعت الخارجية الأمريكية دول العالم إلى دعم الشعب الإيراني لنيل حقوقه الأساسية والقضاء على ما سمته “الفساد” في البلاد.

ووصفت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إيران بأنها “دولة مارقة مستنزفة اقتصاديا تقوم صادراتها الرئيسية على العنف وسفك الدماء والفوضى”.

كما جدد وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، دعمه لما وصفه بـ”عناصر داخل إيران تسعى إلى انتقال سلمي للسلطة.”

وتعد هذه المظاهرات أكبر احتجاج علني منذ المظاهرات الحاشدة المؤيدة للإصلاح عام 2009.

Day 4. Protests continue in the city of Kermanshah, West Iran. pic.twitter.com/aLIYUVrCh7 — IranWire (@IranWireEnglish) December 31, 2017







