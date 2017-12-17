لمن حاصرته الأحزان.. هذه نصيحة عائض القرني
علاج فعّال ودواء ناجع ناجح للحزن والهم

لمن حاصرته الأحزان.. هذه نصيحة عائض القرني

2017/12/17
الساعة 12:01 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نصح الداعية عائض القرني، من حاصرته الأحزان باللجوء إلى الصلاة.

وكتب القرني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “إذا أظلمت في وجهك الأيام، وحاصرتك الأحزان، وطوّقتك الآلام، فاهرع إلى الصلاة ومناجاة الملك العلّام، واقتدِ بسيد الأنام عليه الصلاة والسلام، فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويقول: (أرحنا بها يا بلال)؛ فالصلاة علاج فعّال ودواء ناجع ناجح للحزن، والهم، والغم”.

وكتب القرني في تغريدة أخرى: “أنا وأنت نقع في الذنب بعد الذنب فنتوب، فيقبل الله توبتنا إذا صدقنا، إن التوبة طوق نجاة لنا، وفرصة سانحة وبركة سابغة وباب رحمة مفتوح، {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا إنه هو الغفور الرحيم}”.


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