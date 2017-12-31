ليفربول يؤكد: مشاركة محمد صلاح أمام بيرنلي محل شك!

المواطن – مروة نبيل

أعلن نادي ليفربول، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، عن موقف نجمه المصري محمد صلاح من المشاركة أمام بيرنلي، يوم غد الاثنين، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأشار نادي ليفربول إلى احتمالية غياب محمد صلاح عن لقاء بيرنلي، وقال مدرب ليفربول يورجن كلوب: “لا أعرف ما هي إصابته في هذه اللحظة، يجب أن نرى ما هي المشكلة، وسنرى ما سنفعله في المباراة المقبلة”.

وكان نجم ليفربول المتألق محمد صلاح قد تم استبداله خلال مباراة ليستر سيتي الأخيرة، قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة بـ7 دقائق، ودخل جورجينو فاينالدو، بدلًا منه، بعد شعوره بالإصابة.

وأنقذ محمد صلاح فريق ليفربول من الهزيمة أمام ليستر سيتي، حيث سجل هدفين، ليقود الريدز للفوز بنتيجة 2/ 1، في مباراة الجولة الحادية والعشرين، ليقترب من صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بفارق هدف وحيد عن هاري كين، نجم فريق توتنهام هوتسبير.

يُذكر أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح لم يغب عن مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي منذ بداية الموسم، وبدأ 19 مباراة كأساسي.‎







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