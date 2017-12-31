ليلة رأس السنة‎ تشهد ظاهرة كونية نادرة.. مرحبًا بالقمر الذئب!

المواطن - الرياض

تشهد السماء، في ليلة رأس السنة، ظاهرة كونية نادرة الحدوث.

وبحسب وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، ستشهد ليلة رأس السنة ظهور القمر العملاق أو ما يعرف بـ”سوبر مون”، موضحةً أنه سيعاود الظهور مرة أخرى بعد أسابيع قليلة.

وسيظهر القمر بشكل واضح وكبير في السماء ليلة رأس السنة بعد أن يبلغ أقرب نقطة له من الأرض.

وتتكرر هذه الظاهرة كل 13 شهرًا، فيما أطلقت “ناسا” على القمر الذي سيظهر ليلة رأس السنة اسم “القمر الذئب”.

وأكد موقع “سي إن إن” أن حجم القمر سيكون في ليلة رأس السنة أكبر بـ14% عن المعتاد، كما سيفوق إشراقه بـ30%.

ولفت المصدر إلى أنه “إذا لم تحظ بفرصة مشاهدة القمر العملاق في ليلة رأس السنة، فستكون أمامك فرصة أخرى يوم 31 يناير لمشاهد القمر بحجم أكبر ولون أزرق”.







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