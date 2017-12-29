مأزق في غالاكسي نوت 8 بسبب البطارية.. إليك الحل

المواطن - متابعة

ظهرت المشاكل المتعلقة ببطاريات هواتف سامسونغ ثانية، ولكن هذه المرة كانت من نصيب أحدثها على الإطلاق وهي غالاكسي نوت 8، لكن دون توصل إلى حل مؤقت لهذه المشكلة.

وبحسب موقع “مشابل” الأميركي فعددٌ من مستخدمي أجهزة نوت 8 من سامسونغ اشتكوا عن توقف أجهزتهم عن العمل بشكل كامل عند انتهاء الشحن.

وأكد المستخدمون أن أجهزة “نوت 8” تتوقف كاملًا عن الاستجابة فور انتهاء البطارية، أي تتوقف عن العمل أولًا، ثم لا تستجيب للشحن ثانيًا حتى مع تغيير الوصلة أو نوع الشاحن.

ونقل “مشابل” عن المدون تجربته وهو يقول: “تحتاج بعض الأجهزة كمية ضئيلة من التيار لتشغيل الشحن. يمكنك الحصول على بضع ثوان من الشحن ثم فصل الشحن لـ30 ثانية”.







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