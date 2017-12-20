ماذا تعرف عن أنفلونزا الطيور من نوع H5N8 والوقاية منه؟

المواطن - الرياض

بعد أن أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الأربعاء عن إصابة عدد من الطيور بمرض إنفلونزا الطيور (H5N8) في سوق العزيزية بمدينة الرياض.. سلطت وزارة البيئة والمياه والزراعة الضوء على النقاط حول فيروس أنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

ما هو فيروس أنفلونزا الطيور من نوع H5N8؟

هو فيروس يصيب الطيور والسبب الرئيس لانتشاره في آسيا وأوروبا خلال الأشهر الماضية، ويسبب وفيات في الطيور البرية والدواجن المحلية.

هل يمكن انتقال الإصابة إلى البشر؟

على الرغم من وجود احتمالية ضئيلة للانتقال، إلا أنه حتى الآن لم يسجل أي إصابة من هذا النوع من الإنفلونزا بين البشر.

نصائح الوقاية:

وعند وجود وفيات بأعداد ملحوظة، تجنب ملامسة أي نوع من الطيور سواء الداجنة أو البرية المريضة أو الميتة، وأبلغ مباشرة وزارة البيئة والمياه والزراعة على هاتف 8002470000.

ويجب الحرص على غسل اليد بالصابون أو المطهرات المناسبة.







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