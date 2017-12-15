ماذا قال ريبروف بعد نهاية مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري؟

المواطن - مروة نبيل

أكد مدرب الراقي، سيرجي ريبروف، أن الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد الاتفاق كان صعبًا، إلا أن اللاعبين تحرروا من الضغط العصبي الواقع عليهم بعد تسجيل الهدف الثالث.

وقال ريبروف في المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة الأهلي ضد الاتفاق: “سعيدٌ بالفوز والحصول على النقاط الثلاث، وكانت مباراة صعبة خاصة في الشوط الأول، والفريق قدَّم متعة كروية في الشوط الثاني، واستطاع تسجيل أربعة أهداف في المواجهة، ونتمنى أن يستمر الأداء المميز في اللقاءات المقبلة”.

وتابع المدير الفني للراقي، حديثه بعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق قائلًا: “بعد الهدف الثالث تحرر الفريق من الضغط خاصة بعد خسارة عددٍ من النقاط في الجولتين الماضيتين، ومنحنا الفرصة لعددٍ من اللاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاءات الماضية”.

وأضاف ريبروف تصريحاته عن مباراة الأهلي ضد الاتفاق قائلًا: “أركز فقط على مواجهاتنا القادمة ولا ننظر لنتائج المنافسين، وعلينا تحقيق الانتصارات المتتالية وتحسين الأداء الفني لزيادة الانسجام والتفاهم بين عناصر الفريق في المستقبل”.

وكانت مباراة الأهلي ضد الاتفاق قد انتهت بفوز الراقي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين السعودي.







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