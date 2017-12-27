ماذا قال نجوم الأخضر حول مباراة عمان المرتقبة؟

المواطن - محمد سمعة

تحدث 5 من نجوم المنتخب السعودي لكرة القدم عن مواجهة الأخضر المرتقبة ضد فريق عمان في الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج لكرة القدم .

وسيواجه المنتخب السعودي شقيقه العماني غدًا الخميس على ملعب الكويت .

وقال عبد الرحمن العبيد : جماهيرنا لاتحتاج دعوة ، عودتنا دائمًا على الدعم والمساندة ونعدكم أن نبذل كل مابوسعنا من أجل إسعادكم .

وتحدث الحارس عساف القرني قائلًا : طموحاتنا ارتفعت وهدفنا الفوز بالبطولة الخليجية وسنسعى إلى تحقيق هذا الأمر .

بينما قال مختار فلاتة : سنقاتل منذ الدقيقة الأولى ولن نستسلم لمجريات المباراة وسنُكمل مسيرة نجوم الأخضر السابقين ونعدكم ببذل كل ما بوسعنا من أجل إسعاد جماهير الوطن .

وفي السياق ذاته تحدث سالم علي قائلًا : المنتخب السعودي مستعد لمباراة عمان وليس أمامنا خيار سوى اللعب لأجل بطاقة التأهل ونحن نثق في قدراتنا وإمكانياتنا .







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