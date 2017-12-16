مانشستر سيتي يُمطر شباك توتنهام برباعية في قمة الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعة

قسا نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ضيفه توتنهام هوتسبير برباعية مقابل هدف، في إطار لقاءات الفريقين في الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تمكن اللاعب الألماني إيلكاي جوندوجان من تسجيل الهدف الأول لمان سيتي بالدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل مان سيتي ثاني أهدافه عبر اللاعب دي بروين في الدقيقة الـ70، ثم عزز سترلينج بالهدف الثالث في الدقيقة الـ80.

ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الرابع بالدقيقة الـ90.

ونجح توتنهام في تقليص الفارق وتسجيل هدفه الوحيد عبر نجمه الدانماركي إريكسن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

أصبح رصيد السيتي بعد الفوز 52 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 31 نقطة في المركز السابع.







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