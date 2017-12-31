مانشستر يونايتد يتطلع لضم أيقونة برشلونة في 2018

المواطن - محمد سمعة
يفكر نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في التعاقد مع اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو ظهير أيمن نادي برشلونة الإسباني خلال عام 2018 .
وتألق اللاعب مع البارسا في السنوات الأخيرة وطلب الأرجنتيني ليو ميسي من إدارة النادي الكتالوني عدم التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات .
وأبدى مورينيو استعداده لدفع 40 مليون يورو وهى قيمة الشرط الجزائي في عقد روبيرتو مع برشلونة لشرائه من النادي الإسباني في شهر يناير .
وسبق لنادي تشيلسي أن أبدى اهتمامه كذلك بالتعاقد مع سيرجي روبيرتو .