مانشستر يونايتد يتطلع لضم أيقونة برشلونة في 2018

مانشستر يونايتد يتطلع لضم أيقونة برشلونة في 2018

2017/12/31
الساعة 5:20 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

يفكر نادي مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في التعاقد مع اللاعب الإسباني سيرجي روبيرتو ظهير أيمن نادي برشلونة الإسباني خلال عام 2018 .

وتألق اللاعب مع البارسا في السنوات الأخيرة وطلب الأرجنتيني ليو ميسي من إدارة النادي الكتالوني عدم التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات .

وأبدى مورينيو استعداده لدفع 40 مليون يورو وهى قيمة الشرط الجزائي في عقد روبيرتو مع برشلونة لشرائه من النادي الإسباني في شهر يناير .

وسبق لنادي تشيلسي أن أبدى اهتمامه كذلك بالتعاقد مع سيرجي روبيرتو .


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