مانشستر يونايتد يخطط لخطف هدف الريال من تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

يضع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنظاره على التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي.

ويُذكر أن هازارد ساهم في فوز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016-2017 تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وقالت تقارير صحفية إنجليزية: إن نادي مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع هازارد لتعزيز صفوفه الهجومية قبل ريال مدريد الإسباني.

وكان نادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان أبدى إعجابه بقدرات هازارد وسعى للتعاقد معه كبديل للويلزي جاريث بيل.

يُذكر أن هازارد انضم في عام 2012 إلى فريق تشيلسي قادماً من نادي ليل الفرنسي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :