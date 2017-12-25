ما الذي ينقص مرضى السرطان كبار السن.. العلم يجيب

المواطن ـ وكالات

أفادت دراسة أميركية، أن الاستقرار المالي والأنشطة الترفيهية والبدنية، ربما تؤثر كثيرًا بالإيجاب في الظروف المعيشية لمرضى السرطان كبار السن الذين يركزون في الغالب على الاستفادة القصوى مما تبقى من أعمارهم.

وأوضح باحثون في دورية “كانسر” الطبية، أنَّ “حوالي ثلثي المصابين بالسرطان في الولايات المتحدة، وعددهم 15 مليون شخص، لا تقل أعمارهم عن 65 عامًا”.

وأشارت ماريا بيسو الباحثة بجامعة ألاباما في بيرمينغهام وقائدة الدراسة، إلى أنَّ “هناك أمورًا كثيرة تمر عادة دون ملاحظة كالصعوبات المالية والافتقار إلى الدعم الاجتماعي، والأعراض التي لا يتم التعامل معها”، مبيّنة أنّه “يمكن لهذه الأمور أن تحدث تأثيرًا هائلًا على حالة المرضى وتؤثر في جودة الحياة بالنسبة لهم”.

وبيّنت بيسو، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنَّ “المرضى الذين يفتقرون إلى الدعم المعنوي الكافي يواجهون عادة صعوبة أكبر في تقبل تشخيص الإصابة بالسرطان، كما يمكن لعلاجات السرطان والزيارات المتكررة للأطباء أن تتسبب في عبء مالي كبير، وكل ذلك له تأثير قوي على شعور المريض بأنه على ما يرام”.

يذكر أنَّه لمعرفة ما الذي يحدث الفارق الأكبر في جودة الحياة، أجرى الباحثون مسحًا شمل 1457 مريضًا بالسرطان من كبار السن ودرسوا عددًا كبيرًا من العوامل البدنية والنفسية والاجتماعية. وبلغ متوسط أعمار المشاركين 74 عامًا، وتراوحت أعمارهم بين 65 و99 عامًا.







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