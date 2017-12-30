ما هو تردد قناة الأهلي المصري الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد؟

المواطن - محمد سمعة

تسعى فئات كثيرة من الجماهير العربية لمعرفة تردد قناة الأهلي المصري؛ من أجل متابعة مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد الودية، والتي تُقام اليوم في ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وتُقام المباراة تحت شعار السلام ضد الإرهاب، حيث سيكون دخل المباراة ومالها مُوجّهًا لأسر ضحايا الإرهاب في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ويُوجد رقمان لتردد قناة الأهلي المصري، وهما “12340 أو 12342” عبر القمر المصري النايل سات، مع معدل ترميز 27500 بجانب توجيه الاستقطاب إلى الرأسي.

وسبق للنادي الأهلي أن التقى مع العديد من الفرق الإسبانية مثل ريال مدريد، برشلونة، خيتافي، إسبانيول.

ويسعى النادي الأهلي إلى الفوز؛ وذلك من أجل إسعاد جماهيره في هذه المباراة القوية.

وكان المارد الأحمر فاز في الدوري المصري بالأمس على فريق بتروجيت بثلاثية دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

وينقل تردد قناة الأهلي المصري حصريًّا مباراة المارد الأحمر ضد فريق أتلتيكو مدريد.

ويغيب عن مباراة الأهلي وأتلتيكو مدريد نجمه المصري عبدالله السعيد؛ بسبب مشاركته في لقاء بتروجيت.

سبق للنادي الأهلي أن حقق نتيجة إيجابية بالفوز على فريق ريال مدريد بطل القرن في أوروبا بهدف دون رد.

كما تقابل الأهلي مع نادي برشلونة في مباراة ودية بعام 2007، ووقتها فاز البارسا برباعية دون رد في الاحتفال بمرور 100 عام على إنشاء المارد الأحمر.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :