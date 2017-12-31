ما هي أسعد لحظات ميسي قبل دخول 2018 ؟

المواطن - محمد سمعة

شهد عام 2017 أسعد وأبرز لحظة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جناح نادي برشلونة الإسباني .

وكان برشلونة نجح وتمكن من الفوز على فريق ريال مدريد يوم 23 ديسمبر الحالي في كلاسيكو الكرة الإسبانية بثلاثية دون رد .

وأقيمت المباراة على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل فريق ريال مدريد في لقاء شهد تألقًا كبيرًا من لاعبي برشلونة .

واستفز فريق ريال مدريد مع نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ، نادي برشلونة بسبب فوز النادي الملكي بلقب كأس السوبر الإسباني على البارسا قبل بداية الموسم الحالي .

وكان رونالدو قال من قبل إن الريال سيسيطر على كافة البطولات في الموسم الحالي .

وتحدى ميسي وبرشلونة فريق ريال مدريد ورونالدو حيث تألق الأرجنتيني وسجل الهدف الثاني للبارسا بجانب صناعته للهدف الثالث والذي سجله اللاعب أليكس فيدال .

ويُعتبر فوز برشلونة على الريال بثلاثية هى أسعد لحظة لميسي حيث ساهم هذا الفوز في الانفراد ببرشلونة في صدارة الدوري الإسباني .







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