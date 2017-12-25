مباريات نارية ببطولة كأس خادم الحرمين بعد إعلان نتائج القرعة

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة دور ال32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عن مواجهات نارية في البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن القرعة تُقام اليوم في القاعة الرئيسية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض.

وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على تويتر عن المواجهات والتي جاءت كالتالي: ” الهلال ضد هجر، الشعلة ضد الأهلي، الكوكب ضد الاتحاد، النصر ضد الزلفي، القادسية ضد جدة، الوحدة ضد النجوم، الوطني ضد الفيصلي، القيصومة ضد الفيحاء، الفتح ضد الحزم، أُحد ضد العروبة، الاتفاق ضد الطائي “.

كما كشفت القرعة عن مباريات “الشباب ضد نجران، الباحة ضد الخليج، المجزل ضد الباطن، التعاون ضد ضمك، الرائد ضد النهضة”.

ستنطلق المباريات في الفترة من 3 إلى 6 يناير من عام 2018.







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