متحدث تحالف دعم الشرعية لـ”المواطن”: آلية رقابية على ميناء الحديدة لوقف إمداد الحوثي

المواطن- أسمهان الغامدي - تصوير : أثير الحربي

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن التحالف عمل على تحديد الثغرات في الآلية السابقة للعمل على ميناء الحديدة، وقد تم رفع آلية جديدة مع الأمم المتحدة لتشغيل عمليات التحقق والتفتيش وضمان عدم دخول الأسلحة المهربة من النظام الإيراني أو أي أسلحة إلى جماعة الحوثي المسلحة.

وأشار في تصريحات إلى “المواطن” إلى أن استمرارية استخدام الصواريخ الباليستية وإطلاقها على المملكة أكبر دليل على استمرار دخول المعدات العسكرية عبر المنافذ الإغاثية.

ومن جانبه، كشف السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، في تصريحات إلى “المواطن“، أن الأمم المتحدة وعدت بمراجعة موقفها من التقارير التي تصدرها بحق التحالف العربي، مؤكدًا أن قوات التحالف عملت مع الأمم المتحدة ومنظماتها لمعالجة أوجه الاختلاف والخلاف، آملًا أن تكون التقارير التي تصل الأمم المتحدة الخاضعة تحت سلطات الحوثيين يتم مراجعتها والتأكد من صحتها.

وقال آل جابر إن هناك تدخلًا إيرانيًّا في بعض المنظمات الأممية، كما أن هناك معلومات خاطئة ومضللة تقدمها بعض الجهات للإعلام الغربي، والتي تبني للأسف عليها المنظمات الغربية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :