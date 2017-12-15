متى يعود السومة إلى المشاركة مع الأهلي؟.. الزهراني يُجيب

المواطن - مروة نبيل

كشف المنسق الإعلامي للنادي الأهلي، فهد الزهراني، عن موعد عودة هداف الفريق السوري عمر السومة، للمشاركة في تدريبات الراقي الجماعية.

قال الزهراني خلال تصريحات إذاعية: “عمر السومة وعبدالفتاح عسيري في أيامهما الأخيرة من البرنامج التأهيلي، وسيعودان للتدريبات الجماعية الأسبوع القادم”.

وأضاف خلال تصريحاته: “أتمنى من الجميع عدم لوم الجهاز الطبي بالنادي الأهلي بسبب الإصابات، فهي أمر وارد في عالم كرة القدم”.

وعلَّق المنسق الإعلامي للراقي على مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري، قائلًا: “نقاط المباراة كانت مهمة لمسيرة النادي في الدوري، لكن الأجمل كان أداء اللاعبين”.

وكان عمر السومة، قد تعرض للإصابة بالتواء الكاحل، بعد كرة مشتركة مع أحد زملائه في تدريبات الفريق الجماعية، فيما يُعاني عبدالفتاح عسيري، من آلام النسيج العضلي أسفل البطن.







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