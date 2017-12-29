مجلس إدارة الخطوط الحديدية يناقش هيكلة القطاع بما يتفق مع رؤية 2030

المواطن - الرياض

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اجتماعًا دوريًّا، برئاسة معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور نبيل بن محمد العامودي، وحضور رئيس هيئة النقل رئيس عام المؤسسة المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

واستعرض مجلس الإدارة المواضيع المدرجة على جدول أعماله ومن بينها التقرير السنوي والحساب الختامي للمؤسسة، وكذلك اطلع المجلس على آخر تطورات مشاريع المؤسسة المختلفة التي يجري تنفيذها حاليًّا.

كما ناقش المجلس الدراسات الخاصة بهيكلة قطاع النقل بالخطوط الحديدية بما يتفق مع رؤية السعودية 2030، بأن تكون المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا وعنصرًا مهمًّا من عناصر الجذب الاستثماري للقطاع الخاص، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨١) وتاريخ 8/ 9/ ١٤٣٧هـ، بأن تكون الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) مالكة للبنية التحتية لجميع مشاريع الخطوط الحديدية بين المدن.

وأكد وزير النقل أهمية دور الخطوط الحديدية كمكون رئيس من مكونات النقل في المملكة، حيث تقوم المؤسسة حاليًّا بتشغيل ٣٣ قطار ركاب وشحن يوميًّا، وتنقل حوالي أربعة آلاف راكب يوميًّا، وحوالي ألفي حاوية نمطية بين الرياض والدمام يوميًّا، وتدار هذه الأعمال بكفاءات وطنية، حيث تجاوزت نسبة السعودة في المؤسسة (٩٥%).

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم: الدكتور عبدالله عبدالقادر رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الشركات عابد السعدون، ومدير الإدارة المالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر السلمان، وخبيري الخطوط الحديدية تيري شيندلر، وڤي كاكرو.







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