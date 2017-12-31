محمد صلاح يتفوق على نجمي الهلال والأهلي في هذا الاستفتاء

المواطن – مروة نبيل

تفوق النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على ثنائي دوري المحترفين السعودي، السوريين عمر خريبين وعمر السومة، نجمي الهلال والأهلي، في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية.

أعلن الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، اليوم الأحد، عن تتويج محمد صلاح بالنسخة الثالثة من جائزة أفضل لاعب عربي لعام 2017، بعد تغريده في الصدارة منفردًا؛ حيث حصل على 582 نقطة.

وجاء نجم الهلال عمر خريبين في المركز الثاني خلف محمد صلاح برصيد 198 نقطة، يليه مواطنه المحترف في صفوف الأهلي، عمر السومة، برصيد 144 نقطة، ثم التونسي يوسف لمساكني، لاعب الدحيل، في المركز الرابع بـ94 نقطة.

وفي المركز الخامس بالاستفتاء الذي يتصدره محمد صلاح جاء المغربي كريم الأحمدي، نجم فينورد الهولندي بـ54 نقطة، ثم مواطنه أشرف بنشرقي لاعب الوداد بـ50 نقطة، وحل نجم الهلال نواف العابد، سابعًا برصيد 42 نقطة.

واحتل الجزائري ياسين إبراهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، المركز الثامن برصيد 40 نقطة في نتيجة الاستفتاء الذي يتقدمه محمد صلاح نجم ليفربول، يليه عمر عبدالرحمن عموري بـ28، وحل العراقي مهند عبدالرحيم كرار، لاعب الظفرة الإماراتي، عاشرًا بـ18 نقطة.

وشارك في استفتاء الاتحاد العربي للصحافة الرياضية، الذي فاز به محمد صلاح حوالي 100 إعلامي رياضي من مختلف الدول العربية، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان تسليم الجائزة لنجم ليفربول في وقت لاحق.

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