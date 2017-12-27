مدرب الأخضر يكشف عن هدفه الرئيسي في خليجي 23

المواطن - محمد سمعه

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني للمنتخب السعودي، أن فريقه جاهز لمواجهة المنتخب العماني في خليجي 23.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة بين المنتخبين في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج لكرة القدم غداً الخميس.

ونقل الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عبر تويتر تصريحات يورسيتش والذي قال: معنويات المنتخب السعودي مرتفعة ونحن جاهزون بشكل كامل للمباراة.

وأضاف المدرب الكرواتي: ننتظر التقارير الطبية للاعب أحمد الفريدي، وهو لاعب مهم وسنُقيّم حالته قبل مباراة عمان.

وتابع يورسيتش: أنا مدرب طموح سبق وأن تحدثت بأن هدفي هو الفوز بلقب بطولة كأس الخليج، وسنسعى إلى تحقيق هذا الأمر.







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