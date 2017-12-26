مدرب اليونايتد السابق يُحرّض نجم الشياطين الحمر على الانتقال لبرشلونة

المواطن - محمد سمعه

قال الهولندي لويس فان خال، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إنه يرى مواطنه دالي بليند مدافع مانشستر يونايتد منتقلاً لنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكان فان خال تعاقد مع بليند للشياطين الحمر في عام 2014 قادماً من نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وتحدث فان خال لصحيفة آس الإسبانية قائلاً: دالي بليند لا يستحق البقاء على دكة الاحتياط وعليه الذهاب واللعب في الدوري الإسباني، وسيكون من المناسب له الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف فان خال: أسلوب لعب دالي بليند يناسب الدوري الإسباني أكثر من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن فان خال درّب بليند مع المنتخب الهولندي في بطولة كأس العالم 2014 والتي كانت أقيمت في البرازيل.







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