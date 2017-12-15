مدرب ريال مدريد يتحدث عن محمد صلاح.. ماذا قال؟

المواطن - مروة نبيل

تحدث المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، عن رأيه في المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مواصلًا في الوقت ذاته الدفاع عن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما.

علق مدرب ريال مدريد على محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة “آس” الإسبانية، قائلًا: “إنه لاعب عظيم، وأعتقد أنه أظهر ذلك مع روما، والآن مع ليفربول، إنه لاعب مهم وينمو أكثر وأكثر، ولا يزال شابًا، أنا أقدره كثيرًا”.

وعن مستوى بنزيما، قال: “لا أتفق مع الانتقادات، أنا لا أرى الأهداف فقط، بنزيما لاعب مختلف، إنه لن يسجل 50 أو 60 هدفًا بالتأكيد، لكنه يُسجل العديد من الأهداف، ويفعل أشياء أخرى، أحب ما يفعله كريم للفريق، وبالنسبة لي هو واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، وذو قيمة، وسوف أدافع عنه حتى الموت”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية العالمية، قد ربطت بين نادي ريال مدريد الإسباني والنجم المصري محمد صلاح، وأكدت أن الملكي مستعد للتخلي عن نجمه لوكاس فاسكيز بجانب مبلغ مالي ضخم نظير التعاقد مع نجم ليفربول المتألق هذا الموسم.

يُذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لخوض نهائي بطولة كأس العالم للأندية المُقامة في الإمارات، يوم غد السبت، أمام غريميو البرازيلي.







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