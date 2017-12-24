مدني جازان يحتوي نيران شقة في جازان وينقذ 38 شخصًا بينهم 18 طفلًا

المواطن ـ علي شيبان ـ جازان

شب حريق هائل في أحد المنازل بمدينة جازان، باشرته فرق الدفاع المدني بالمنطقة، إثر اشتعال النيران بشقة في الدور الثاني داخل مبنى مكون من أربعة أدوار.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى القحطاني، في بيان له، مساء الأحد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنّه “وردنا بلاغ عن حريق بمنزل بمدينة جيزان، وعند وصول الفرق للموقع، اتضح أنَّ الحادث عبارة ‏عن حريق بشقة بالدور الثاني في مبنى مكون من أربعة أدوار”، مؤكّدًا أنَّه “تمت السيطرة على الحريق ‏من قبل الفرقة التي تمَّ توجيهها إلى الموقع”.

وأشار إلى أنه “تم إخلاء 38 شخصًا، وهم بحالة صحية جيدة، بينهم 18 طفلًا”، مبينًا أنّه “نتج عن الحادث إصابة مواطنة، فضلًا عن إصابة أحد أفراد الدفاع المدني أثناء مباشرته للحادث”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :