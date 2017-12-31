مدير شرطة منطقة تبوك يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

المواطن - سعيد آل هطلاء - تبوك

قلد مدير شرطة منطقة تبوك اللواء. محمد بن صعب التميمي بمكتبه عددًا من الضباط بمناسبة صدور الأمر الملكي بترقيتهم إلى رتبة (نقيب)، وشملت الترقية كلاً من الضباط:

النقيب/ منصور رحيل العنزي

النقيب / حازم مريزيق العمري

النقيب / خالد زيد العنزي

النقيب/ حمدان سليم العميري

النقيب / أسامة عليان الجهني

النقيب /مازن سامر الحربي

النقيب / محمد عبدالعزيز المحمدي

النقيب / عبدالرحمن عبيد السهلي

وأضح العقيد خالد الغبان، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، أن سعادة اللواء التميمي حرص على توجيه التهنئة للضباط بهذه الثقة الغالية، متمنياً لهم مزيدًا من التوفيق، وحثهم على التفاني في العمل خدمة للدين ثم المليك والوطن، ومن جهتهم عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة وأن تكون هذه الترقية دافعاً لهم لبذل المزيد من العطاء.







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