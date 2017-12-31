مسلخ السليل يذبح جملاً مريضًا والبلدية تلتزم الصمت

المواطن - ماجد الحابي - السليل

اشتكى عدد كبير من المواطنين من الإهمال المتعمد في مسلخ محافظة السليل التابع للبلدية بعد تداول مقطع ذبح لإبل مريضة في المسلخ.

وأوضح المقطع ظهور علامات المرض على الجمل حيث ظهرت قشور على الجلد يعتقد أنه جراء الإصابة بمرض الجرب.

وأظهر المقطع طبيب المسلخ – عربي الجنسية – وهو يتكلم بلا مبالاة مؤكدًا أنه لا يخاف من أحد.

وتساءل المواطنون هل أصبحت صحتنا في خطر بسبب عدم المبالاة والإهمال من قبل المعنيين عن هذا المسلخ مناشدين بسرعة التدخل من الجهات العليا سواء البلديات أو الجهات الأمنية لمحاسبة كل مقصر ومتلاعب بأرواح الناس وصحتهم.

الجدير بالذكر أن مسلخ محافظة السليل مسلخ متهالك ولا يرتقي للمستوى المطلوب ولا يحتوي على الحد الأدنى من النظافة كما يفتقر معايير السلامة.

صحيفة “المواطن” بدورها حاولت التواصل مع رئيس بلدية السليل وكذلك تم إرسال رسالة نصية بطلب رد البلدية ولكن حتى إعداد الخبر لم يتم الرد.







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