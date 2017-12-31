مطار الدمام يؤجل بعض الرحلات بسبب تدني مستوى الرؤية

المواطن - الشرقية

أعلن مطار الدمام، مساء اليوم الأحد، تأجيل بعض الرحلات؛ بسبب تدني مستوى الرؤية في المنطقة الشرقية.

وطالب مطار الدمام المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران لتأكيد أوقات الرحلات.

وفي وقت سابق، حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من تغيرات ملموسة بالطقس في عدد من مناطق المملكة.

وأكد الإنذار المبكر عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أن مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والقصيم، وحفر الباطن، وأجزاء واسعة من المنطقة الشرقية، ستتعرض إلى رياح نشطة مثيرة للغبار، مع تجمع للسحب الرعدية المنخفضة والمتوسطة، قد تهطل بسببها الأمطار.

ولفت إلى أن الحالة ستبدأ من التاسعة من مساء اليوم الأحد وحتى الحادية عشرة من مساء الثلاثاء 15/ 4/ 1439هـ.







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