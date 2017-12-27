معرض سنام.. رحلة استكشافية ممتعة بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

ما إنْ يَدلف زائر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من بوابة “معرض سنام” حتى تستقبله تلك الجمال واقفةً كأنها في انتظاره، وفي هذا الصدد أكد المتحدثُ الرسمي للمهرجان سلطان البقمي، أن زوار المعرض سيتعرفون إلى أدق التفاصيل عن الإبل سواء الخَلْقية أم ما ذكرها القرآن الكريم والسنة النبوية، أم أنواعها، ومنتجاتها، وغيرها.

وسيكون الزوار على موعد للقيام برحلة شائقة وممتعة في عالم الإبل؛ إذ سيمكنهم “معرض سنام” من استكشاف المعلومة بطرائق شرح تقنية ومصورة وحسيّة مترابطة، تعتمد على السؤال والإجابة، إضافة لبعض البرامج والفعاليات النشطة بهدف ترسيخ المعلومة لدى زوّاره.

ويخطو الزائر خطواته الأولى في المعرض لتصادفه المحنّطات، والصور المعلقة متوازية على لوح مُضاء، تروي قصصًا عن الإبل ورحلاتها الأشهر منذ أقدم العصور، معرجة على ناقة الرسول -صلى الله عليه وسلم- “القصواء” ومشاركتها في رسم التاريخ الإسلامي، ليجد الزائر نفسه ينهل من بحر معين من المعلومات الثرية.

وأضاف البقمي: أن المعرض يتكون من سبعة أقسام هي: مختبر سنام، وهل تعلم، والإبل في القرآن والسنة، وأنواع الإبل (حقائق وأرقام)، ومعرض الصور، ومنتجات الإبل، وخيمة سنام، وتحت كل قسم تندرج الكثير من المعلومات التثقيفية والتوعوية عن الإبل.

وتعتمد فكرة معرض سنام على أخذ رواده في رحلة متكاملة ومترابطة في المحتوى والمضمون.

ومعرض سنام.. إحدى الفعاليات المهمة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي تنطلق فعالياته يوم الاثنين 14 ربيع الآخر 1439هـ الموافق الأول من يناير 2018م، في الصياهد الجنوبية من صحراء الدهناء.

ويستهدف المعرض جميع زوار المهرجان الصغار والكبار، ويستقبل زواره خلال عطلة نهاية الأسبوع وإجازة منتصف العام، في الأوقات الآتية: من الساعة 10 ص – 8 م، عدا الجمعة من الساعة 2 م – 8م.







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