معهد الألبان يكشف حقيقة موقفه من رفض تدريب مواطن

المواطن ـ وليد الفهمي / خالد عكاش ـ الخرج

تعليقًا على المقطع المتداول، الذي ظهر فيه الشاب شاكيًا عدم قبوله لدى المعهد التقني للألبان والتغذية دون أسباب واضحة، بعد أن استقال من عمله، أكّدت إدارة المعهد، أنَّ المواطن الغامدي، تقدم للالتحاق بالمعهد بصفة متدرب، وبناءً على المؤهل الدراسي والمعدل والعمر دخل المقابلة الشخصية، حيث تم التأكيد له خلالها بأن القبول النهائي مرتبط باجتياز الفحص الطبي.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها الأحد 24 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنَّ “المعهد لم يطلب من الغامدي أن يقدم استقالته من أية جهة كانت؛ لأنَّ قبوله في المعهد لم يأخذ الصفة النهائية، ولم يباشر الدوام الرسمي ضمن برنامج التدريب الفعلي بالمعهد”.

وأشارت إلى أنَّه “بعد إجرائه للفحص الطبي في إحدى الجهات الطبية المعتمدة، كما تجري العادة مع جميع المتقدمين، تبين وجود مشاكل صحية أخرى لديه (خلاف ما تم ذكره في المقطع)، وطبقًا لشروط قبول معاهد الشراكات التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تم إبلاغه في حينه والاعتذار منه بعدم إمكان إكمال إجراءات القبول”.

وأكّدت إدارة المعهد، حرصها على استقطاب الشباب السعودي المؤهل لتدريبهم، وتأهيلهم للعمل في مجالات التصنيع الغذائي المختلفة، لافتة إلى أنّه “يدرس بالمعهد أكثر من 600 طالب في المرحلة الراهنة، تم استقطابهم من مختلف مناطق المملكة”.







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