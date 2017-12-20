ملايين السعوديين يترقبون غداً الخميس.. حساب المواطن يصرف 2.6 مليار ريال ‎

المواطن - الرياض

يترقب المواطنون صرف أول دفعة من الدعم في برنامج حساب المواطن، يوم غدٍ الخميس 21 من ديسمبر، بعد أشهر طويلة من الانتظار، حيث يتم إيداع أول دفعة من الدعم في حسابات المواطنين البنكية المستحقين للدعم والمستوفين للشروط.

ويدعم حساب المواطن 3.7 مليون رب أسرة، أي ما يقارب نحو 13 مليون مواطن ومواطنة تقدموا بطلبات للانضمام إلى البرنامج لمساعدتهم للتأقلم مع تكاليف الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها في العام الماضي.

ميزانية 2018 وحساب المواطن

ورصدت ميزانية 2018 التي أُعلن عنها رسمياً، أمس الثلاثاء، مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على حساب المواطن، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

وورد في ميزانية العام المقبل أن “الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، يتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018”.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد سياسات برنامج “حساب المواطن” بالتزامن مع البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة والموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، كما يعتبر الدخل الشهري للأسرة ‏المعيار الرئيس في تقييم ودراسة حاجة المتقدمين للاستفادة من البرنامج.

الفئات المستهدفة

وتشمل الفئات المستهدفة التي ستخضع لبرنامج حساب المواطن، خمس فئات كما حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممن سيشملهم البرنامج، بالإضافة إلى مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين سيشملهم البرنامج تلقائياً دون تسجيل من خلال قاعدة بيانات الوزارة، وهم الأفراد المستقلون، وحاملو بطاقات التنقل، والأم السعودية التي تزوجت من أجنبي، بالإضافة إلى الأسر السعودية.

مراجعة مبالغ الاستحقاق

وستجري مراجعة المبالغ كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات والمعايير وهي مقدار دخل الأسرة وعدد أفرادها ومعدل استهلاكها من الطاقة والوقود بموجب شرائح معلنة.

وقُسِّمت الشرائح وفق 5 فئات: الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699 ريالاً، والثانية من 8700 ريال وإلى 11999 ريالاً، والثالثة من12000 ريال إلى 15299 ريالاً، والرابعة من 15300 ريال إلى 20159 ريالاً، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160 ريالاً.

مميزات حساب المواطن

ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، حيث سيبدأ بقيمة دعم شهرية 2.5 مليار ريال للعام الحالي 2018.

ومن ثم يعاد النظر في مقدار الحاجة للدعم بشكل دوري وبناء عليه تتحدد المبالغ المرصودة، والتي قد تصل بإجماليها إلى 60 مليار ریال في 2020.

وستختلف المبالغ المرصودة عن المنفقة فعلياً حيث تعتمد الأخيرة على معايير متغيرة تراجع كل 3 أشهر، بينما يأتي الرصد بموجب تقديرات الميزانية.

وبحسب ما تم إعلانه فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة٬ بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية٬ وتقييم دوري للمسجلين فيه.

ووفَّر حساب المواطن موقعاً إلكترونياً يتم التسجيل من خلاله ومتابعة كل جديد عن حساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا)، وكذلك على منصة التواصل الاجتماعي تويتر (هنا).







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