منفذ الوديعة يشهد تسلم جثة يوسف المداني المطلوب الـ8 في القائمة الإرهابية

المواطن - الرياض

شهد منفذ الوديعة، مساء اليوم الثلاثاء، تسلم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، جثة يوسف المداني المطلوب الثامن في القائمة الإرهابية.

وسقط 5 مطلوبين في قائمة إرهابيي الحوثي الـ40، وهي القائمة التي تخطط وتنفذ وتدعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية.

وقُتل 3 من القائمة، وهم المطلوب رقم 20 زكريا المطاع، والمطلوب رقم 22 أحمد صالح دغسان، والمطلوب رقم 8 يوسف المداني، فيما أشيع مقتل 2 آخرين وهما المطلوب رقم 3 محمد الحوثي، والمطلوب رقم 5 عبدالله أبو الحاكم.

وهناك 3 نقاط تلخص أهمية الإبلاغ عن المطلوبين الباقين في القائمة، منها تخليص اليمن الشقيق من شرهم بعد أن عاثوا فسادًا فيها وسرقوا خيراته، وأيضًا تحرير اليمن كافةً وطرد الإيرانيين منها بعد أن تشعبت أذرع طهران الأخطبوطية فيها بهدف السيطرة عليها وهو ما فشلت فيه.

والنقطة الثالثة هي نيل المكافأة المرصودة لمن يدل على مواقعهم.

ورصدت المملكة مكافآت مالية لمن يدلي بأية معلومات تفضي إلى القبض على 40 مطلوبًا في اليمن.







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