من حكم مباراة الهلال والتعاون في دوري المحترفين؟

المواطن - محمد سمعة

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم فهد المرداسي لإدارة مباراة الهلال والتعاون في الجولة الـ15 من دوري المحترفين في كرة القدم .

ومن المقرر إقامة مباراة الهلال والتعاون يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز .

وسيعاون الحكم فهد المرداسي كل من محمد العبكري وعبدالله السلوي .

يذكر أن المرداسي كان قد أدار قبل أيام مباراة منتخبي الكويت والبحرين الودية والتي أُقيمت في العاصمة البحرينية المنامة استعدادًا لخليجي 23 .

ويتواجد نادي الهلال في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 27 نقطة ، بينما يتواجد التعاون في المركز السابع برصيد 17 نقطة .







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