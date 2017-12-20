من هو الرئيس الجديد للاتحاد العربي لكرة القدم ؟

المواطن - محمد سمعه
سيعقد الاتحاد العربي لكرة القدم اليوم الأربعاء جمعية عمومية غير عادية من أجل إختيار رئيسه الجديد .
وكان الأمير تركي بن خالد هو من ترأس الاتحاد العربي لكرة القدم في الفترة الماضية ، لكنه تقدم باستقالته .
وسيكون المستشار تركي آل الشيخ هو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الجديد بالتزكية بسبب عدم وجود أي منافس له على رئاسة الاتحاد .
ويترأس تركي آل الشيخ الهيئة العامة للرياضة بجانب رئاسته للجنة الأوليمبية السعودية .
يُذكر أن الجزائري محمد روراوة الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم هو من يترأس رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم حاليًأ وبشكل مؤقت .