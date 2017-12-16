من هو السبب في فوز الاتحاد على الباطن ؟

المواطن - محمد سمعة

تألق اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب فريق الاتحاد، في مباراة فريقه أمام نادي الباطن في الجولة الـ14 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح فيلانويفا في التألق وصناعة هدفين للاعبي الاتحاد أحمد العكايشي وعبدالعزيز العرياني.

ويذكر أن فيلانويفا نجح في الموسم الماضي والحالي بالدوري السعودي في صناعة 18 هدفًا ليكون رقمًا مميزًا له لم ينجح أي لاعب من قبله في تحقيقه.

وساهم فيلانويفا صاحب الفضل الأكبر في فوز الاتحاد وحصد النقاط الثلاث، ليكون فوزًا غاية في الأهمية للعميد.

وكان فيلانويفا انضم لصفوف الاتحاد في عام 2016 قادمًا من نادي الشباب الإماراتي.







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