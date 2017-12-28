من ينقذ معلّمة من جور التعليم الأهلي؟ سؤال مطروح إثر واقعة مستهجنة

المواطن ـ رقية الأحمد

ضجّة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، إثر الكشف عن تفاصيل اضطهاد، تعرّضت له مواطنة، تعمل معلّمة، من طرف مقيمة، أرادت استبدالها بمقيمة أخرى.

ورأى نشطاء موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، الذين رصدت “المواطن” ردود فعلهم، الخميس 28 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أنّه من الظلم إجبار معلمة سعودية بإحدى المدارس الأهلية، من طرف مشرفة أردنية، على الاستقالة من المدرسة التي تعمل بها، بعدما تسبّبت لها بمضايقات كثيرة، وتعيين معلمة لبنانية على وظيفتها نفسها.

وبيّن النشطاء الاجتماعيّون، أنَّ ما تعرّضت له المعلّمة، وفق الخطاب المتداول، من تصيّد للأخطاء، وتعامل غير لائق، هو إهانة لها ولكل مواطن، لاسيّما إجبارها على التوقيع على محاضر بذلك، دون فرصة للدفاع عن نفسها، وصولًا إلى إنهاء عقدها مع المدرسة.

وأشار المواطنون، إلى أنّه في حين تسعى الدولة إلى توطين المهن، ومنح المواطنين فرصة بناء الوطن، يتعرّض أبناء هذا الوطن إلى المضايقات التي تحبط عزيمتهم، وتلهيهم عن مسؤوليتهم.

وطالبوا وزارة التعليم، بالتدخل لحل أزمة المعلمة السعودية، وإنقاذ التعليم الأهلي مما يجرى فيه من ممارسات خاطئة، بعد التحقيق في الواقعة، وتبيّن تفاصيلها.







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