من 300 إلى 400 ريال.. مقابل مالي تدفعه المؤسسات المُشغلة للوافدين

المواطن - الرياض

أكدت وزارة المالية أن الرسوم المفروضة على الوافدين، والتي تدفعها الشركات المشغلة لهم، تأتي ضمن إجراءات التشجيع على توطين العمالة.

وبحسب إنفوجرافيك نشره الحساب الرسمي لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإنه سيتم فرض مقابل مالي يتراوح بين 300 إلى 400 ريال في عام 2018، حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.

وتبلغ الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة الفائضة عن أعداد السعوديين 400 ريال في الشهر، والعمالة المساوية لأعداد السعودية 300 ريال، وترتفع الأولى في 2019 إلى 600 ريال، وفي 2020 إلى 800 ريال.







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